VIDÉO - Il tourne un clip musical en haut d'un cèdre et d'un séquoia à Montpellier

Il y a un an, Enzo Seignourel s'était lancé un immense défi : jouer et tourner un clip en haut d'un arbre pour allier ses deux passions, son métier d'élagueur et la musique, il est auteur compositeur. Pari réussi avec ce clip tourné à Graissessac avec une reprise de la chanson de Kavinsky, "Night-Call"

Le jeune musicien récidive avec cette fois une chanson de sa composition, "Crystal eyes". Le clip a été tourné là encore avec un drone piloté par Joé Boccacio de Traym production sur plusieurs arbres de Montpellier.

Le tournage s'est déroulé au mois de mai dernier sur un séquoia dans le square de la Tour des pins, à côté du jardin des plantes, ce qui permet d'avoir de magnifiques panoramas de la cathédrale Saint-Pierre, et sur un cèdre au champs de mars derrière le Corum, là encore, on peut reconnaître de nombreux monuments de Montpellier et enfin au parc du Pérou pour des plans de coupe. Le guitariste était à une trentaine de mètres de haut, l'équivalent d'une dizaine d'étages.

Crystal eyes - Enzo Music on tree session

"Il m'a fallu de nombreuses autorisations pour monter dans les arbres et faire voler le drone"

Il a fallu sept jours de tournage, mais "avant, il m'a fallu de nombreux jours de repérage dans les parcs et jardins de la ville pour choisir les meilleurs endroits" explique Enzo. "La municipalité m'a beaucoup aidé en me suggérant des lieux et des arbres, mais surtout en me délivrant des autorisations ! Car pour grimper dans un arbre appartenant à une commune, il faut avoir une autorisation d'occupation de l'espace public. Donc en voyant le nombre de parcs et arbres visités, vous pourrez imaginer le nombre de demandes effectuées, ce qui explique qu'un tel projet ait mis plusieurs mois à se concrétiser." Il a fallu aussi obtenir les autorisations pour les vols de drone auprès de la préfecture et le droit à l'image de la ville de Montpellier. "Nous avons eu de nombreuses réunions avec la ville, je crois qu'on ne m'avait jamais autant posé de questions simultanément de ma vie ! Mais le projet a fait l'unanimité et j'ai reçu de nombreux encouragements. "

Lors des tournages, des volontaires ont été mobilisés pour quadriller la zone autour des arbres pour des raisons de sécurité. "Le but étant d'éviter que quelque chose puisse tomber sur un passant, une branche ou même le drone".

Les mouettes se sont invitées sur le tournage

Le tournage au mois de mai a été particulièrement compliqué en raison de la météo, le vent notamment qui ne facilite pas le pilotage du drone et qui déséquilibre le chanteur en haut de son arbre avec sa guitare. "Les mouettes nous ont également rendu la tâche difficile puisqu'elles ont attaqué le drone à de nombreuses reprises, on en voit d'ailleurs une passer sur l'un des plans du square de la tour des pins. Le problème, c'est que lorsque le drone est attaqué de la sorte, il faut le faire redescendre et attendre. Cette attente décharge les batteries et donc réduit nos perspectives d'enregistrement. Lors de ces temps d'attente, je suis en haut de l'arbre dans une position relativement inconfortable à subir des bourrasques de vent tout en me demandant si nous arriverons au bout du tournage où s'il faudra recommencer une fois de plus toutes les démarches. Je peux vous dire que ce fut riche en émotion pour moi."

Ces contraintes ont également réduit le champ des possibles en termes de plans réalisables, mais le clip est à la hauteur des ambitions du jeune homme. "Aujourd'hui, lorsque je regarde quelques mois en arrière, je suis très heureux du chemin parcouru. Je trouve que le résultat du clip est satisfaisant, surtout quand je repense au travail qu'il a nécessité ! J'ai énormément appris sur ce projet et je pense que les suivants seront bien plus rapides à mettre en place ! J'ai déjà de nombreux retours très positifs !"

D'autres projets pour la suite, chanter en haut d'un arbre en live

Son regret, aujourd'hui, c'est de ne pas avoir réussi à trouver des sponsors pour financer le matériel musical et le matériel de grimpe, malgré de nombreuses démarches. Mais Enzo ne perd pas espoir "Au cours de ces six derniers mois, j'ai continué d'avoir des retombées à propos de la première vidéo tournée à Graissessac. Certaines personnes sont venues m'en parler lorsque je marchais dans la rue et j'ai même été contacté par l'émission incroyable talent."

Enzo a encore plein de projets, tourner d'autres clips en haut des arbres avec des chansons de sa composition, mais aussi réaliser une prestation en Live au sommet d'un arbre. "J'ai déjà été contacté par des festivals, mais l'aspect technique est encore à explorer. La musique est quelque chose de vivant qu'il faut partager au-delà de son écran."