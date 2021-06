VIDÉO - Il va tenter le tour du monde à la voile ... à l'envers

Le skipper breton Romain Pilliard va tenter de réaliser le tour du monde en voilier à l'envers, c'est à dire contre courants et vents dominants. Un défi sportif pour sensibiliser aux enjeux du réemploi et de l'éco-responsabilité. Pour France Bleu Armorique, il fait visiter son bateau Use It Again.

Il va faire le tour du monde à la voile à l'envers. C'est à dire contre les vents et les courants dominants. Une tentative de record insolite pour Romain Pilliard, un skipper installé à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Une démarche encore plus singulière, parce que son bateau, Use It Again, a été sauvé de la casse.

Il s'agit de l'ancien trimaran d'Ellen McArthur. Il a été entièrement restauré par Romain Pilliard et son équipe de la manière la plus éco-responsable possible, en privilégiant le réemploi.

Objectif : 122 jours

L'intérieur du trimaran est encore en cours d'aménagement. Pour France Bleu Armorique, Romain Pilliard vous emmène en visite guidée à bord de son bateau.

Il va tenter de battre le record pour ce tour du monde qui va se faire à deux, en équipage. Le record est à 122 jours, ils vont tenter d'en mettre au moins dix de moins. Dans un bateau qui a déjà fait ce tour, mais à l'endroit.

Le skipper Romain Pilliard va tenter de battre le record du tour du monde à l'envers en voilier, à bord de son bateau "Use it again", ici le 25 avril 2021 à La-Trinité-sur-Mer. © Radio France - Evan Lebastard

C'est Jean-Luc Van Den Heede qui détient le record en solitaire depuis 2004. Aucune performance en équipage n'a encore été homologuée. Départ prévu à l'automne pour Romain Pilliard et son co-équipier, dont le nom sera annoncé prochainement.