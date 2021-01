VIDÉO - Ille-et-Vilaine : un wallaby en liberté aperçu à Renac près de Redon

Drôle de rencontre pour Melvin et ses amis au matin du 1er janvier à Renac : un wallaby se promène au lieu-dit la Boissière. Un animal qui s'est en fait échappé de chez ses propriétaires quelques jours plus tôt après de forts vents. Ils sont à sa recherche.

Le 1er janvier au matin, Melvin Gloaguen se réveille dans le salon de la grand-mère d'un ami chez qui il vient de fêter le nouvel an. Les idées pas forcément claires, il pense au début à une farce quand celle-ci lui dit de venir voir ce qu'elle croit être un kangourou : "Au début je pense qu'elle est un peu folle ou qu'elle se moque de moi. Et puis elle insiste, je la suis. Dehors, tout le monde était réveillé et regardait vers une direction et il y avait bien un wallaby qui se baladait dans le jardin !"

"Je n'en croyais pas mes yeux, poursuit le jeune homme. J'ai partagé ça sur Snapchat et j'ai tout de suite eu plein de réactions. Il y a des gens qui pensaient que je filmais ma télé, mais non c'était bien vrai !"

Et pour cause, ce wallaby appartient à un couple qui vit sur la commune. Wally, c'est son nom, s'est échappé le 27 décembre dernier, après la chute d'une branche sur la clôture de son enclos. Sa propriétaire, Emeraude, nous explique : "Il est de couleur marron. Normalement, il n'est pas craintif mais là il est très stressé donc c'est dur de l'approcher. Le mieux c'est de nous appeler, mais s'il y a possibilité de l'enfermer dans un bâtiment c'est bien aussi."

Si vous apercevez Wally, contactez Emeraude au 06 40 46 30 37.