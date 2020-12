VIDÉO : Illuminations à Albi, le mapping lancé ce samedi célèbre les 10 ans de l’Unesco

Depuis le 4 décembre les festivités de Noël ont débuté à Albi. Des festivités revues évidemment à la baisse à cause des mesures sanitaires. Le marché de Noël, place du Vigan et Jardin National, réuni jusqu’au 2 janvier 24 chalets pour cette troisième édition du marché de Noël composé de producteurs et d'artisans d'art locaux. L’animation du marché propose également aux plus jeunes un tour en petit train de Noel et un manège panoramique.

Cheminement Nocturne dès 18h

A partir de ce samedi 12 décembre, la ville se fait plus belle encore avec un cheminement nocturne au cœur de la Cité épiscopale pour cette troisième édition de vidéo-mapping. Les sites emblématiques d'Albi éclairés sont mis à l’honneur jusqu’au 31 décembre. Le thème du Mapping 2020 s'inscrit dans les manifestations organisées par la Ville d'Albi dans le cadre des 10 ans de l'inscription de la Cité épiscopale d'Albi au Patrimoine Mondial.

A la cathédrale Sainte-Cécile un mapping en forme de voyage vers les lieux emblématiques Unesco. Un voyage à la découverte de 9 magnifiques sites dans le monde (Russie, Égypte, Inde, Bénin, Chine, USA, Mexique, France...), inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial. Comme la Cité épiscopale d'Albi chacun de ces sites prestigieux témoignent de l'histoire de l’humanité.

Au théâtre des Lices, ce sont les dessins réalisés durant les vacances de la Toussaint par les enfants des centres de loisirs ayant pour thème l’Unesco (le partage, la paix, la solidarité, les enfants du monde) qui éclairent et animent le monument.

Sur la place du Vigan, la façade du Pontier est éclairée sur le thème des Noël du monde. Des Philippines au Japon, du Mexique à l'Afrique, de la Russie à la France un spectacle à a découverte des coutumes et traditions d'ici et d'ailleurs.

Enfin les Palais de la Berbie et la collégiale Saint-Salvi ont été mis en lumière. Le mapping à découvrir chaque soir à partir de 18h.

Le mapping sur la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi.

Le Palais de la Berbie mis en lumière.

La collégiale Saint-Salvi a été mise en lumière.

Le mapping place du Vigan.

Le théâtre des Lices décoré par les enfants.

