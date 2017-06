VIDÉO : Ils fabriquent le diot de Savoie le plus long du monde

La confrérie du diot a encore frappé ! L'association savoyarde a confectionné dimanche matin un diot d'un kilomètre à l'occasion de la fête de l'artisanat de Saint-Alban-Leysse. Comme depuis 13 ans, le produit de la vente sera reversé à des associations.

Ils étaient là, sur-motivés, dès deux heures du matin. Huit heures plus tard, ils sont fiers de leur saucisse. La confrérie du diot de Savoie, l'association lancée lors d'une fin de repas arrosée par une dizaine de copains bouchers et bénévoles il y a treize ans a encore frappé dimanche matin, à l'occasion de la fête de l'artisanat de Saint-Alban-Leysse. Un diot d'un kilomètre, dont le produit de la vente sera reversé à des associations locales. Le précédent record de 824 mètres est pulvérisé.

Une tonne de viande, 125 mètres à l'heure

Le record n'est pas homologué par le fameux Guiness Book, "trop de paperasse" pour Lionel Bridoux, le président de la confrérie : "On ne le fait pas pour la gloire, mais pour les associations que l'on soutient. Au début on a commencé avec un diot de cent mètres, puis chaque année on va plus loin. On espère leur reverser 7.500 euros". Des fonds qui bénéficient à "L'accueil Savoyard" et "Princesse des Montagnes", deux associations locales qui œuvrent pour les personnes en situation de handicap.

La confrérie du diot de Savoie, une fierté locale © Radio France - Nicolas Peronnet

Pour atteindre le kilomètre, la confrérie, a mis le paquet cette année : une tonne de viande transformée en saucisse grâce à un poussoir qui permet d'atteindre les 125 mètres à l'heure.

Derrière le poussoir, le chef d'orchestre Michel ne chôme pas. © Radio France - Nicolas Peronnet

Et l'an prochain ? "Il faudra faire plus d'un kilomètre" préviennent déjà les membres de la confrérie.