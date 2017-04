VIDEO - Ils font chanter Bayonne depuis 20 ans

Des centaines de chanteurs se sont rassemblés ce samedi 22 avril dans les rues du centre ville de Bayonne pour célébrer les 20 ans de Baionan Kantuz. Une journée de fête en musique et en chants basques, comme il se doit. La bande de copains, parents d'élèves en Ikastola en 1997, a bien grandit.

Ils se définissent comme des "pionniers dans l’animation chantée dans la rue autour du chant basque populaire". Le fait est que 20 ans après ils ont essaimé dans tout le Pays Basque, du nord au sud. Des cousins des 7 Provinces basques ont d'ailleurs fait le déplacement pour célébrer de leurs cordes vocales l'anniversaire de Baionan Kantuz et de ses membres fondateurs. Ils se sont joint à des centaines d'adeptes qui ont déambulé en chanson dans les rues de Bayonne, de la porte d'Espagne à la salle Lauga o*ù plus de 600 convives ont terminé la journée en se nourrissant et s'abreuvant... de musique basque bien sûr ! Retour en images sur cette journée ensoleillée.

Agur Denak pour ouvrir la journée Porte d'Espagne

Animation festive devant l'ancien palais de Justice

Le marché se termine autout des halles, en face les chants montent du musée basque pour accompagner les camelots qui remballent

Sous le soleil de midi, le tour de chant se poursuit à l'ombre du mail Chaho-Pelletier

L'esprit de Baionan Kantuz porte la langue et la culture basque

Le reportage "sons et lumière" de France Bleu Pays Basque