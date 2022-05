VIDÉO - "Ils nous ont parlé" : étonnante rencontre avec des dauphins au large de Capbreton

Une expérience qui sort de l'ordinaire, au large de Capbreton dans les Landes. Des bénévoles de l'association Itsas Arima, chargés de recenser les cétacés sur les côtes basques et landaises, ont passé une heure en tête-à-tête avec des dauphins. La scène s'est produite ce dimanche 1er mai, à seulement 20 km des côtes. Les mammifères en question : des globicéphales. Une espèce de dauphins océaniques dont les mâles peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long.

“Ce sont eux qui sont venus à nous.”

À bord du bateau, Aurore Toulot n'a même pas eu besoin de se diriger vers les dauphins. "Ils se sont rapprochés beaucoup plus rapidement que nous”, explique la présidente de l’association Itsas Arima. Les bénévoles n’ont pas eu le temps de réfléchir. Ils les ont laissé faire.

Un jeune dauphin s’est ensuite approché du bateau, sans que sa mère ne l’en empêche . "Le signe d’une grande confiance”, explique Aurore Toulot.

“Les dauphins étaient relativement calmes.”

Ce n'est pas tellement le nombre de globicéphales qui a étonné la présidente de l'association. Des bancs de globicéphales sont régulièrement aperçus au large des côtes landaises. C'est le comportement, relativement calme, des mammifères qui l'ont intrigué. Ces derniers n’ont pas semblé perturbés par les humains.

Un début de dialogue avec les cétacés

S'ensuit une scène assez insolite : "On a commencé une sorte de discussion verbale et non verbale assez surréaliste”, poursuit Aurore Toulot. D'un côté, les bénévoles se mettent à siffler. De l’autre, les dauphins leur répondent en soufflant de l’air. À la fin, les cétacés ne voulaient plus s’en aller. "C'est nous qui avons signalé qu'on voulait partir”, plaisante la présidente de l’association.

En partant, les bénévoles font signe d’adieu aux mammifères. "L'un des mâles s'est alors retourné sur le côté pour nous saluer avec son pectoral”, se souvient Aurore Toulot. L'association n'avait jamais vécu de telle expérience en dix ans d'existence.