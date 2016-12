VIDÉO - Incroyable record du monde à Gérone

Deux artistes de cirque ont battu un étonnant record du monde ce jeudi à Gérone (Catalogne), en gravissant les marches de la cathédrale, en équilibre tête contre tête.

L’exploit a duré 52 secondes. Deux frères vietnamiens, Nhiep et Co Giang, ont réussi à gravir « tête contre tête » les 90 marches de la cathédrale de Gérone, rendue célèbre par la série télévisée Game of Thrones.

Sous les yeux du maire et de l’évêque, l’un des deux hommes tenait en équilibre sur sa tête son frère, lui-même retourné. Tous deux sont artistes de cirque.

Le record à battre était détenu depuis 2014 par une paire d’artistes chinois, comme le rapporte la presse catalane.