VIDÉO - Indre-et-Loire : Depuis 6 semaines, une pluie de fientes d'étourneaux s'abat sur sa maison

Un habitant de Montbazon en Indre-et-Loire vit un véritable calvaire depuis 6 semaines. Sa maison est envahie par des dizaines de milliers d'étourneaux et par une pluie de fientes qui détruit son habitation, ses voitures et qui l'empêche de sortir dehors.

Imaginez une pluie de fientes d’étourneaux qui s'abat sur vos voitures, votre toiture, votre piscine, vos volets, vos huisseries..... Vous ne pouvez plus sortir de chez vous, tellement l'odeur est insupportable. C'est le quotidien que vit depuis 6 semaines Boris Blanchard, un habitant de Montbazon en Indre-et-Loire.

Les voitures sont repeintes de fientes tous les jours © Radio France - Yohan Nicolas

Ce chef d'entreprise de 49 ans vit un calvaire en raison de dizaines et de dizaines de milliers d'étourneaux qui chaque soir depuis plus d'1 mois viennent nicher dans une haie de Bambous de son voisin, parti aux USA pour plusieurs semaines. "L'odeur est aussi insupportable. Vous pouvez pas rester dehors, c'est une pluie de fientes qui tombe de partout. J'ai d'ailleurs appelé le service d'hygiène".

Un arrêté d'effarouchement pris le week-end dernier

Boris Blanchard a alerté les élus, et notamment le maire de Montbazon Bernard Revêche. Ce dernier, après plusieurs semaines d'attente, a finalement pris un arrêté municipal samedi 8 février, pour mener une campagne d'effarouchement qui doit durer jusqu'au 29 Février. Elle doit utiliser plusieurs techniques : émission du cri du Geai, pistolet effaroucheur, haut-parleur.....

Mais Boris Blanchard ne voit toujours rien, et assiste chaque soir à ce spectacle. "Je fais quoi maintenant. Je tire avec un fusil, mais je ne sais pas me servir d'une arme et je n'ai pas le droit". Boris Blanchard se dit à bout. Il ne peut plus sortir de chez lui, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi les étourneaux ont choisi cette haie de bambous. "C'est peut-être le redoux, je ne sais pas". C'est la première fois depuis 1993, date de son arrivée dans sa maison qu'il vit un tel phénomène.

Il n'a pas encore chiffré le montant du préjudice, et en attendant l'estimation finale une fois que les étourneaux seront définitivement partis, il a fait constaté l'ampleur du phénomène par un huissier.