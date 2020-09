VIDEO - Insolite : il croise Pumba en écoutant le Roi Lion sur France Bleu Périgord

Dans ce contexte de rentrée un peu pesant, l'aventure de Renaud fait sourire et fait du bien. Ce Périgourdin a croisé une famille de sangliers, quatre marcassins et la laie dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 septembre vers 2h30 du matin entre le Bugue et les Eyzies. A ce moment-là précis est diffusé sur France Bleu Périgord la chanson "Can you feel the love tonight" d'Elton John, la chanson mythique du dessin animé le Roi Lion.

Le Périgourdin s'est arrêté sur le bas-côté pour filmer la scène car l'un des personnages du dessin animé du Roi Lion est un phacochère, animal cousin du sanglier.