VIDÉO - Insolite : "Si Neymar et Mbappé signent au PSG, je descends les Champs-Elysées à poil sur mon scoot"

La scène s'est déroulée dimanche au petit matin. Jonathan, un supporter qui a perdu un pari sur le mercato du PSG, a descendu les Champs-Elysées nu sur son scooter avec certains de ses amis. La vidéo de ce moment lunaire est en ligne depuis ce lundi.

Pendant le mercato de folie du PSG, nombreux sont les sceptiques sur les réseaux sociaux à avoir pris des paris plus ou moins risqués. Parmi eux, Jonathan membre des 300 (groupe de fans du PSG) a lui décidé de respecter son pari. Le 27 juillet dernier, il avait juré à ses amis : "Si Neymar et Mbappe signent au PSG, je descends les Champs-Elysées à poil sur mon scoot".

Les deux joueurs ont donc signé et ce dimanche, dans la fraîcheur matinale, Jonathan s'est élancé sur la plus belle des avenues du monde, vétu de son seul casque. Les passants, touristes et policiers présents sont restés médusés par la scène. Le résultat en vidéo est assez savoureux, une vidéo que Jonathan a nommé "A Paris, on tient ses paris".