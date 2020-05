VIDÉO - "Je t'aime beaucoup" dit le petit Louis, confiné et déguisé, au rugbyman toulousain Antoine Dupont

C'est une vidéo postée sur Twitter par la Fédération Française de rugby qui fait chaud au cœur en cette période de confinement et de coronavirus. Celle où on voit un petit garçon, prénommé Louis, s'adresser à son idole Antoine Dupont, demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France. "J'espère que le confinement se passe bien, on voulait venir te voir à Toulouse mais avec le confinement on ne peut pas", lui dit-il, appliqué, face caméra, maillot du XV de France sur le dos. Louis demande aussi des nouvelles de son bras, alors qu'Antoine Dupont était sorti contre l'Ecosse, lors d'un match du Tournoi des six nations, blessé au bras gauche.

Mais avant d'apparaître le petit garçon est caché sous une magnifique petite voiture peinte en blanc, bleu et rouge, avec un coq rouge et le numéro 9 d'Antoine Dupont. La caméra avance et on voit le petit garçon surgir, et la voiture se transforme en déguisement, tel un "Transformers" ! A cette heure, le rugbyman ne lui a pas encore répondu, mais comme l'écrit un internaute "il est bon pour envoyer un maillot dédicacé !"