VIDÉO - Jean-Claude Van Damme sauve une chihuahua sans papier

L'histoire peut sembler folle et pourtant : l'acteur de films d'actions Jean-Claude Van Damme a réussi à sauver une petite chihuahua, baptisée Raya, d'une mort certaine. L'animal devait voyager entre la Bulgarie et la Norvège, pour rejoindre son propriétaire, mais n'a pas pu être enregistré à cause d'un faux passeport. La Bulgarie refusait de reprendre Raya et la Norvège menaçait de l'euthanasier.

Jean-Claude Van Damme poste une vidéo sur internet

L'acheteur norvégien du chien a alors lancé une pétition sur internet pour pouvoir récupérer son animal. Il a attiré l'attention de l'acteur Jean-Claude Van Damme qui lui s'est empressé de diffuser une vidéo de soutien sur sa page Facebook., dans laquelle il appelle le gouvernement bulgare à changer sa décision, "La Bulgarie, s'il vous plait, j'ai fait tellement de films chez vous, pour mon anniversaire, changez d'avis."

S'il faut payer une amende je le ferai mais vous ne pouvez pas tuer cette petite chihuahua. - Jean-Claude Van Damme

Et la Bulgarie a finalement fait une exception, acceptant le retour de Raya. Si les autorités bulgares sont si frileuses à l'idée d'épargner les animaux qui voyagent sans papiers en règles, c'est parce que le trafic de chihuahua est une manne dans la région : un chihuahua se vend dix fois plus cher en Norvège qu'en Bulgarie, et certains ont fait de l'élevage intensif leur business.

L'appel de Jean-Claude Van Damme