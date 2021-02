VIDÉO - Jean-Michel Blanquer mouille la chemise pour le sport à l'école

Jean-Michel Blanquer et Tony Estanguet ont mouillé la chemise dans une école du XIXème arrondissement de Paris pour promouvoir le sport à l'école. Le ministre de l'Education, de la jeunesse et des sports et le champion olympique de canoë ont participé au cours de sport des enfants d'un établissement primaire du XIXème arrondissement.

30 minutes de sport chaque jour

L'école Claude Bernard participe depuis cette année à l'expérimentation des 30 minutes de sport chaque jours à l'école. Avec les contraintes sanitaires actuelles, ça se passe à l’extérieur, dans la cour, devant une vidéo sur un grand écran animée par un athlète de haut-niveau. Des animations organisées dans le cadre de la cinquième semaine olympique et paralympique.

Pour le moment, 800 écoles primaires partout en France proposent à leurs élèves une demie heure d'activité physique tous les jours. Alors que les jeunes français sont de plus en plus sédentaires, l'objectif est de les maintenir le plus en forme possible.