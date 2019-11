VIDEO - JO 2024 à Paris : Des enfants chantent la lutte contre le dopage

Des élèves du CP à la 3ème d'un établissement scolaire d'Agen se mobilisent en chanson dans un clip vidéo contre le dopage en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. De grands noms du sport ont accepté de participer, bluffés par l'originalité et la qualité de l'initiative.

Agen, France

Tony Estanguet, triple champion du monde de canoë, Stéphane Diagana, champion du monde du 400m haies en 1997, Yohann Diniz, triple champion d'Europe de la marche athlétique, jusqu'à la ministre des sports, Roxana Maracineanu, ils ont tous accepté de faire une apparition dans le clip des élèves de l'institution Adèle de Trenquelléon (anciennement Sainte Foy) à Agen contre le dopage. Ces grands sportifs ont été séduits par le travail des enfants du CP à la troisième et de leurs professeurs.

A l'origine du projet, une professeure d'éducation physique et sportive, Christine Pezet-Gonnet. Depuis plus de 15 ans, elle est engagée contre le dopage avec ses élèves. Les textes ont été écrits par les collégiens, la musique est signée par un ancien élève devenu compositeur et un jeune réalisateur a travaillé à la mise en scène du clip pour un tournage quasi professionnel.

Christine Pezet-Gonnet est très mobilisée sur la question du dopage depuis qu'au début des années 2000, elle fait un sondage auprès de ses élèves de troisième dans lequel elle leur demande notamment "Pour améliorer vos performances, seriez-vous capable de prendre au moins une fois un produit qui vous y aiderait même s'il est interdit ?" A 98%, ils répondent "Oui". Son engagement était lancé. Aujourd’hui, il se concrétise avec ce clip.