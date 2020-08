VIDÉO - Journée internationale du chat noir : stop aux préjugés, et si vous adoptiez un chat... noir ?

C'est la journée internationale du chat noir ! Une journée pour réhabiliter ce pelage et pour inciter les gens à les adopter car les croyances et superstitions vieilles de plusieurs siècles lui collent toujours .... à la robe !

Ce lundi 17 août c'est la journée internationale du chat noir. Une journée pour déconstruire les préjugés liés à cette robe et inciter tout un chacun à adopter ces petites panthères de salon. En effet, le chat noir n'a commencé à rentrer dans les foyers qu'au 19ème siècle et même encore aujourd'hui les croyances, les superstitions lui collent à la peau ! A la SPA d'Auxerre c'est quitte ou double du côté des adoptants, le chat noir on l'aime ou ne l'aime pas !

Dans les différentes chatteries de la SPA d'Auxerre il y a encore une bonne dizaine de félins à la robe noire. Certains se frottent à vous dès votre arrivée mais d'autres, c'est vrai, vous fuient au premier regard.

A la SPA d'Auxerre certains chats noirs sont de vrais timides ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Sorcellerie, incarnation du diable, présage de mort

En réalité c'est plus souvent l'humain qui fuit le chat noir. Les croyances ont la vie dure. Les Egyptiens y voyaient tout autant Ra le dieu du soleil, qu'un présage de mort, tandis qu'en Europe depuis le Moyen-Âge, le chat noir est l'incarnation du diable, ami des sorcières.

On dit qu'en croiser un porte malheur ... Alors vivre avec ? Impensable pour certains ! C'est même resté dans le langage courant, on dit de quelqu'un qui porte la poisse que c'est un chat noir " note Dominique, bénévole depuis 7 ans à la SPA d'Auxerre.

Le chat noir est encore accusé de sorcellerie, de satanisme, de porter malheur. Des croyances qui remontent à l'Antiquité. Les Égyptiens voyaient dans le noir le présage de la mort. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Outre les croyances et superstitions, les adoptants ont d'autres craintes " C'est un peu une nouveauté, mais certains ne veulent pas de noirs parce que souvent les chats noirs sont tués par les chasseurs" explique Dominique.

Selon Dominique, bénévole à la SPA d'Auxerre, les chats noirs sont très attachés à leurs maîtres, de vrais "chats-chiens". © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le chat noir , une source d'inspiration !

Pourtant le chat noir est source d'inspiration. Edgar Allan Poe en fait une nouvelle fantastique, le matou avait même un cabaret à son nom. " Le cabaret du Chat noir " installé à Montmartre, mondialement connu pour cette affiche signée Théophile Alexandre Steinlen.

Le chat noir est aussi le nom d'un cabaret parisien dont l'affiche mondialement connue, est signée Théophile Alexandre Steinlen.

Il faut le reconnaître dans les dessins animés le chat noir est souvent un méchant. Exemple, Lucifer, le chat de la belle-mère de Cendrillon, ou encore Pat Hibulaire, personnage crée en 1925 par Disney.

Un chat-chien attachant !

" Ce n'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils ne seront pas gentils " affirme Dominique qui ajoute en plaisantant "on a quand même vu depuis longtemps qu'un chat noir ça ne porte pas malheur ! Beaucoup de gens ont des chats noirs et ne sont pas malheureux pour autant !" C'est le cas, par exemple, d'une bénévole du refuge qui en est a son troisième matou noir !

Certains adoptants sont, à l'inverse, à la recherche d'un chat noir qui a tout d'une petite panthère de salon. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Il faut dire qu'essayer le chat noir c'est l'adopter ! Aux dires de Dominique ils sont coquins, joueurs mais aussi " très intelligents et câlins. Ils suivent leurs maîtres partout, ce sont de vrais chats-chiens comme ont dit ! ". Ajoutez à cela un pelage noir, brillant : une vraie petite panthère de salon !

Le chat noir est aussi un grand curieux !!! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

D'ailleurs, à la SPA d'Auxerre, fort heureusement, certains adoptants ne viennent que pour repartir avec un chat ou un chaton noir. La semaine passée cinq petites panthères ont trouvé leurs familles pour la vie !