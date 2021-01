VIDEO : l'acteur Omar Sy colle une affiche de "Lupin" dans le métro parisien et personne ne le reconnaît

Personne ou presque ne le reconnaît. Et pourtant c'est une star internationale. Pour faire la promotion de "Lupin, dans l'ombre d'Arsène" actuellement numéro un des séries sur Netflix, l'acteur Omar Sy a collé lui-même une affiche géante de son film dans le métro parisien.

Sa performance a été filmée. Regardez. Si certains des voyageurs qui croisent sa route ont un doute, ils sont très peu à le reconnaître vraiment.

Omar Sy se rend invisible comme Arsène Lupin

On voit mais on ne regarde pas : c'est un peu la morale de cette histoire. Comme Arsène Lupin qui prend d'autres identités, joue des personnages et sait se rendre invisible dans la foule, Omar Sy réussit à passer inaperçu alors que son visage est très connu. Même quand il demande à une voyageuse de l'aider, même quand il enlève son masque, peu de gens le reconnaissent. Et pourtant, il colle l'affiche de son propre film où il est lui-même en photo.

Notre société est remplie "d'invisibles"

Pour son collage d'affiche, Omar Sy s'est habillé comme tous ceux qui collent des publicités dans le métro, ceux que l'on croise mais qu'on ne regarde pas. Au-delà de la performance amusante, cette action d'Omar Sy pose la question de la relation humaine, de notre regard sur les autres. Les internautes ne s'y trompent pas et il salue la performance de l'acteur.