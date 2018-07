Schirrhein, France

Elles sont cinq à Schirrhein dans le Bas-Rhin à former la section féminine du club de bûcheronnage sportif créée il y a deux ans.

La section féminine de bûcheronnage sportif de Schirrhein. - document remis

Elles s'entraînent une fois par semaine pour couper à la hache un billot de bois en moins de deux minutes. Ou bien pour scier un tronc avec une scie de deux mètres de long en 15 secondes. Sans oublier l'épreuve de la tronçonneuse.

Pour l'instant, difficile pour ces "bûcheronnes" de participer à des compétitions. "Nous ne sommes pas assez nombreuses en France", regrette Rachel Paggin. "Le seul club à avoir une section féminine, c'est le nôtre." La solution, c'est donc de participer à des compétitions européennes, mais le niveau est élevé, le sport est beaucoup plus développé chez les femmes en Autriche ou en Allemagne par exemple.

Une première compétition de bûcheronnage sportif féminin à Schirrhein

Si c'est à Schirrhein que la première section féminine de bûcheronnage sportif s'est développée, ce n'est pas un hasard. Le club de bûcheronnage est le plus important de France, et les féminines peuvent profiter du matériel et de l'expérience des autres membres. Elles sont très motivées pour recruter d'autres femmes, et pour aller toujours plus loin. D'ailleurs, cette année pour la première fois, une épreuve européenne a été organisée à Schirrhein.