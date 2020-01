VIDEO - L’Amiral, le nouveau bateau du lac d’Annecy, est arrivé par la route

Haute-Savoie, France

Attention, convoi exceptionnel ! Vers 6 heures ce samedi, le dernier né des navires de la Compagnie des bateaux du lac d’Annecy a débarqué en ville. Une arrivée remarquée par les noctambules qui ont pu voir le cortège long de trente mètres emprunter au ralenti les avenues d’Aix-les-Bains, du Pont Neuf, de Chambéry, du Rhône, Boschetti, du Crêt du Maure, des Trésums, le boulevard de la Corniche… jusqu’aux Marquisats.

Navigation au gaz et à l'électricité

L’Amiral, c’est le nom de ce nouveau bateau, a été construit en Chine par les chantiers ODC Marine. Long de vingt mètres et pouvant embarquer à bord 150 personnes, il aura une vocation "domestique", avec la création d’une liaison régulière entre Annecy et Doussard. "Ce nouveau bateau affichera le plus faible impact environnemental de France dans sa catégorie", indique la Compagnie des bateaux du lac d’Annecy. Sa propulsion hybride est une première mondiale. Elle associe un moteur électrique au lithium (pour les entrées et sorties des ports) et un moteur thermique fonctionnant au GTL marine (carburant liquide produit à partir de gaz naturel). Construite en aluminium, la forme de sa coque a été dessinée de manière à réduire sa consommation de 15%.

Un long périple

L’Amiral a quitté Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) mercredi pour rallier la Haute-Savoie (plus de 430 km) en passant par Avignon, Orange, Valence, Chambéry et Aix-les-Bains à la vitesse maximale de 50 km/h. Lundi prochain, ce nouveau bateau pour l’instant totalement recouvert d’une bâche en plastique, sera mis à l’eau à 13 heures.