VIDÉO - L'arrivée de Guira, le premier guépard du zoo de Fitilieu

Le "domaine des fauves" de Fitilieu accueille un nouveau pensionnaire. Guira est le premier guépard de l'histoire du parc. Ce mâle de dix ans a pris ses quartiers mardi, en provenance d'Espagne, et marque une nouvelle étape dans le renouveau du zoo.

Il s'appelle Guira, il a dix ans, est né en Suisse, a vécu en Espagne, et va désormais poursuivre sa vie au "domaine des fauves" de Fitilieu. Ce guépard, le premier de l'histoire du parc zoologique, a pris ses quartiers mardi dans un enclos tout neuf, à cotés des lions.

1.500 kilomètres et 23 heures de route

Guira a bien mérité un peu de repos. Le directeur du parc Jacques-Olivier Travers est allé le chercher en voiture à Tolède en Espagne. 1.500 kilomètres et 23 heures de route plus tard, l'animal a découvert son enclos : "Le guépard est le recordman de la vitesse, un fauve extrêmement élégant. Je voulais absolument que l'on puisse en présenter. Il a d'abord fallu faire l'installation, puis trouver un guépard, car il n'y en a pas beaucoup en captivité. Il va d'abord devoir s'acclimater à l'espace intérieur de son enclos, car en Espagne il vivait quasiment toujours dehors".

Guirra, à son arrivée à Fitilieu © Radio France - Nicolas Peronnet

Le transfert dans l'espace intérieur de l'enclos © Radio France - Nicolas Peronnet

Dans deux mois, Guira se sentira moins seul. Une femelle est attendue, cette fois en provenance d'un zoo allemand.

Un nouveau souffle pour le parc zoologique

Le "domaine des fauves" de Fitilieu, aux structures vieillissantes, connaît depuis quelques temps un certain renouveau. Depuis début avril, la lionne Wembé et le lion Kaoma, né au zoo il y a dix ans, sont logés comme des rois, également dans un enclos neuf. La fosse en béton vieille de 35 ans a laissé place à des structures vitrées, pour permettre aux visiteurs de s'approcher davantage, et d'être au niveau des animaux. A l'intérieur, 100 tonnes de rochers ont été installées.

Le nouvel enclos, tout neuf, des lions © Radio France - Nicolas Peronnet

Le temps des travaux, qui ont duré trois mois, le couple de lions a été transféré au zoo de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire.

La lionne Wembé dans son nouvel enclos © Radio France - Nicolas Peronnet

Le parc zoologique de Fitilieu héberge 200 animaux, plus de 70 espèces différentes.