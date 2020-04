VIDEO - L'aubade confinée de l'Orchestre d'Harmonie du Belinois !

Enregistrée chez eux par 53 musiciens, cette vidéo pleine d'humour reflète "la super ambiance" qui règne au sein de l'Harmonie du Belinois, explique son directeur artistique. Ces Sarthois, privés de leur répétition hebdomadaire, avaient à cœur de mener un projet ensemble pendant leur confinement.

Le confinement réveille la créativité ! Après l'Orchestre National de France et son "Boléro" de Ravel, après les danseurs de l'Opéra de Paris et leur "Roméo et Juliette" de Prokofiev, l'Orchestre d'Harmonie du Belinois (Sarthe), met en ligne la vidéo d'une aubade confinée !

Maintenir les liens avec humour

Ce clip a été tourné par 53 musiciens, à leur domicile, via leur téléphone portable. "Tout le monde a joué le jeu", se réjouit Laurent Kiefer, le directeur artistique de l'Harmonie, "du plus jeune, âgé de 16 ans à notre aîné de 77 ans!" La vidéo humoristique reflète "la très bonne ambiance qui règne au sein de notre groupe : nous sommes une vraie bande de copains", ajoute le Sarthois. "Nous avons choisi un morceau assez facile avec une pulsation régulière pour que chacun puisse se caler". Ce projet sert aussi à "maintenir les liens", explique Laurent Kiefer, "alors que nous sommes privés de nos répétitions hebdomadaires et de nos concerts, du fait du confinement".

La vidéo, d'une bonne qualité, a été réalisée par les deux fils du directeur artistique de l'Harmonie : "l'un, étudiant en jazz est féru de musique assistée par ordinateur et l'autre est assistant monteur pour le cinéma et la publicité".