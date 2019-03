VIDEO : l'église de Chantenay, à Nantes, retrouve le haut de son clocher après dix mois de travaux

Chantenay, Nantes, France

Il a fallu moins d'une vingtaine de minutes pour remettre le lanternon de l'église Saint-Martin, à Nantes, sur son clocher à 35 mètres du sol. Après dix mois de restauration, la plus haute partie de l'église située dans le quartier de Chantenay et qui pèse quatre tonnes et demi, a retrouvé son emplacement d'origine à l'issue d'une opération aussi impressionnantes qu'exceptionnelle, ce jeudi après-midi.

Le coût total des travaux est estimé à 380.000 euros

Une vingtaine de curieux, derrière les plots de chantier, sont venus assister à cette opération de levage aussi rare qu'impressionnante. "On ne voit ça qu'une fois dans sa vie", explique Xavier, un habitant du quartier, entre deux clics sur son appareil photo. "C'est quelque chose qui me manquait, détaille Jocelyne la boulangère du quartier dont le magasin est situé juste en face du monument classé. _Depuis neuf mois, nous ne voyions que les échafaudages. Retrouver une belle église avec son clocher, ça fait vraiment plaisir_."

On attend maintenant que les échafaudages soient démontés pour admirer le rendu. Mais j'ai entre-aperçu la nouvelle horloge et comme le clocher, elle est très belle elle aussi, confie Sophie, une habitante du quartier Chantenay, à Nantes.

La réinstallation du haut du clocher en plomb et en chêne, terminée, il reste encore un mois de travaux (ravalement de façades, démontage des échafaudages ...). Le coût du chantier, programmé de longue date par la mairie de Nantes, est estimé à environ 480.000 euros.

Trois autres églises nantaise en cours de rénovation

Outre les travaux menés à l'église de Chantenay, deux autres chantiers sont en cours, à Nantes. Leur coût est estimé à plus de trois millions et demi d'euros depuis 2014. Dans l'église Notre-Dame-de-Bon-Port, des travaux de mise en sécurité sont effectués depuis six mois et le dôme extérieur du bâtiment est restauré.

Dans le quartier Malakoff, les ouvriers s'affèrent également depuis l'incendie de 2015 qui avait ravagé la basilique Saint-Donatien. Ils sont chargés de protéger l'édifice des intempéries et de reconstruire la partie détruite, le toit en l’occurrence, vers son état d'origine. "Ce sont trois éléments forts avec un vrai enjeu patrimonial et un enjeu symbolique", explique Olivier Chateau, l'adjoint au maire de Nantes en charge du Patrimoine. Au total, la ville de Nantes gère 14 églises et 2 basiliques.