VIDÉO – L’épave du Concord retrouvée en baie d’Audierne

Audierne, Finistère, France

Le Concord transportait 2 400 lingots de plomb et 150 tonnes de charbon. Au large de l’Île de Sein, le bateau prend l'eau… sans faire de victimes. L’ensemble des passagers seront sauvés.

L’épave du Concord a été découverte une première fois il y a 27 ans par Gérard Lasserre du Rozel, un antiquaire bénodétois. Faute d’avoir repéré l’endroit exact, l’épave du navire était depuis restée introuvable. Jusqu’à ce que le club de l’Aseb la cherche. « Gérard Lasserre du Rozel a trouvé le bateau un jour où l’eau était très claire. Il a vu une tâche, il a cru que c’était une zone rocheuse où il peut y avoir des araignées ou des bars. En fait, c’était cette épave avec des lingots. Depuis elle n’a pas été retrouvée parce qu’elle est à une profondeur où il est difficile de voir », explique le plongeur Jean Roullot.

Une trouvaille quimpéroise

Le Département de recherches et d'archéologie sous-marine (DRASSM) est venu de Marseille avec son navire amiral mener des recherches avec des moyens sophistiqués le mois dernier. En vain.

Ce sont donc des locaux qui ont retrouvé le navire anglais. « L’emplacement est sur un fond de sable, mais il y a plein de petits plateaux rocheux. Tout pouvait ressembler au site qu’on recherchait. On a réussi à retrouver le contact du photographe qui avait accompagné le DRASSM lors d'une exploration en 1994, qui avait un GPS. Par rapport à la position qu’il nous a communiquée, on a retrouvé l’épave trente mètres plus loin », détaille Benjamin Pépy, responsable de la section archéologie du club de plongée de Quimper.