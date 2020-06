VIDÉO - L'équipe de France Bleu Armorique fait sa fête à la musique

A l'occasion de la fête de la musique, l'équipe de France Bleu Armorique s'est réunie virtuellement pour vous proposer un clip. Animateurs, journalistes et techniciens de votre radio chantent ou jouent des morceaux qu'ils aiment...avec plus ou moins de réussite !

Ce dimanche 21 juin, on fête la musique dans des conditions un peu particulières cette année, à cause du coronavirus et des règles sanitaires imposées par les autorités.

L'équipe de France Bleu Armorique a eu envie, elle aussi, de fêter cet événement en vous proposant un clip vidéo baptisé "France Bleu Armorique fait sa fête à la musique". Vous reconnaîtrez des voix que vous entendez tous les jours à la radio. Ces voix ne sont pas toujours justes, les instruments pas toujours accordés, mais nous avions surtout envie de nous retrouver virtuellement pour vous divertir.

Bonne fête de la musique à tous !

Avec la participation de Bastien Michel, Laëtitia Cherbonnel, Léo Paillard, Daniel Méloux, Johan Moison, Benjamin Fontaine, Valentin Belleville, Céline Guetaz, Justine Sauvage, Glenn Jegou, Thibault Bourgeon et Véronique Brettes.