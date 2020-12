VIDEO - L'esprit de noël a débarqué dans le jardin de Jacqueline à Monéteau (Yonne)

C'est l'une des traditions des fêtes de fin d'année : les maisons illuminées. Depuis plus de 20 ans, à Monéteau (Yonne), Jacqueline cultive, dans son jardin, la passion des décorations et des illuminations pour le bonheur des petits et des grands !

Cette année, plus que jamais, on a besoin de l'esprit et de la magie de Noël pour se changer les idées. Quoi de mieux pour cela que d'aller voir l'une des nombreuses maisons illuminées dans l'Yonne ? L'une d'entre elles se trouve rue du puits à Monéteau. Elle est décorée avec soin par Jacqueline pour le plus grand bonheur des petits ... et des grands enfants !

La maison illuminée de Jacqueline à Monéteau (Yonne) Copier

Jacqueline décore son jardin depuis plus de 20 ans

C'est bien simple devant le portail de la maison de Jacqueline, que l'on ait 7 ou 77 ans, on en prend plein les yeux et on ne sait plus trop où donner de la tête. Il y a d'abord les guirlandes accrochées dans les immenses sapins au fond du jardin. "On a commencé par les sapins, c'est parti de là !" explique la propriétaire des lieux.

Jusqu'à l'heure du couvre-feu à pieds ou en voiture, les curieux sont nombreux à venir admirer le jardin de Jacqueline. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Depuis, au fil des ans Jacqueline a accumulé les bonhommes de neige, les sapins, les pères Noël, les oursons, les rennes. Personnages et guirlandes sont savamment disposés en petites scènes dans le jardin. Combien possède-t-elle de décorations ? Elle ne sait plus trop ! "J'ai des dizaines de cartons. J'ai un grenier uniquement pour les décorations de Noël" confie Jacqueline.

Tout a commencé par quelques guirlandes dans les sapins explique Jacqueline. Copier

Jacqueline laisse parler son imagination

Chaque année, depuis plus de 20 ans, c'est le même rituel. A la fin du mois de novembre elle monte dans ce fameux grenier. Elle sort les décorations et se laisse guider par son imagination. "C'est un peu à l'inspiration, c'est un peu comme ça. Je me dis chaque année que je vais prendre un papier et me dire - alors là je mets ça, et puis là je mets ça-. Et puis, en fin de compte, au fur et à mesure que je sors mes décorations je me dis - oh, ben ça je l'avais oublié, et puis ça j'y pensais plus ! -".

Au total il lui faut une semaine pour tout sortir et une semaine supplémentaire pour tout installer. Elle met un point d'honneur à ce que tout soit prêt pour l'ouverture du Marché de Noël de Monéteau.

Chaque année Jacqueline laisse parler son imagination. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La maison illuminée fait de la résistance au coronavirus

Cette année, justement, il n'y a pas de Marché de Noël à cause de la crise sanitaire. Jacqueline, aussi, a eu une hésitation. "Je me disais que le covid-19 allait freiner les gens, qu'ils n'allaient pas sortir, qu'ils n'auraient pas envie ". Finalement, elle n'a pas résisté à offrir un peu de gaité pour faire oublier l'année 2020 qui s'achève. "Je me suis dit, après tout ça va égayer, il faut faire quelque chose pour que les gens soient un peu ... heureux ! "

Avec la crise sanitaire Jacqueline a hésité ... et puis elle n'a pas résisté à offrir un peu de gaité grâce à son jardin féerique. Copier

" Ca permet d'oublier un petit peu le covid-19 " (Nicole)

Pari gagné à en croire le nombre de voiture qui passent et repassent devant la maison. Certains s'arrêtent et viennent à la rencontre de Jacqueline. C'est le cas de Margaux, 20 ans qui retombe en enfance. La jeune femme lâche un énorme "Wahouuuu" suivi d'un "C'est magique ! ". Elle a les yeux grands ouverts : "C'est bien organisé, les couleurs sont bien réparties. Là on est dans la magie de Noël ! ".

Les illuminations font le bonheur des petits et des grands. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Timothé, à peine deux ans, a les yeux qui pétillent. Sa grand-mère, Nicole, qui le porte dans ses bras aussi. Le petit garçon ne veut plus lâcher la grille du portail. " La féerie, la magie de Noël, ça fait du bien . Ca permet d'oublier un petit peu le covid-19 et de repartir avec ça dans les yeux ! "

Informations pratiques : La magie opère dès la tombée de la nuit le mercredi, le samedi et le dimanche, jusqu'à environ 20h15. Jacqueline démontera ensuite ses décorations au début du mois de janvier.