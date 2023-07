VIDEO - L'été, Martha, l'ourse du Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne, adore les glaces à l'eau

Martha est gourmande. La célèbre ourse du Refuge de l'Arche, à Château-Gontier-sur-Mayenne, apprécie les petits plaisirs comme, par exemple, déguster une bonne glace quand les températures estivales grimpent. Le site mayennais, qui accueille et bichonne des animaux sauvages, a mis en ligne une vidéo dans laquelle on voit une soigneuse préparer une glace pour Martha à base de fruits et de miel. Un délice évidemment, "ça va lui plaire et la rafraîchir", et en effet quelques minutes après l'ourse s'en lèche les babines.

