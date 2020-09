VIDÉO - L'explorateur Mike Horn renversé par un iceberg en Arctique

Mike Horn, explorateur depuis 30 ans, publie une vidéo de l'une de ses "erreurs" : l'escalade d'un iceberg qui tourne mal. Le pan de glace pivote et s'écrase sur l'aventurier. Il s'en sort bien, mais en retire de nombreux enseignements qu'il a tenu à partager sur internet.

Les images sont glaçantes. Dans une vidéo publiée le 4 septembre, on y voit Mike Horn, que vous avez peut-être vu en tant que coach dans l'émission "À l'état sauvage", tenter d'escalader un iceberg. Son équipe qui le suit en bateau va assister au basculement du glaçon et à la chute de l'explorateur dans les eaux froides de l'Arctique.

"On a tous des icebergs à grimper dans notre vie"

L'explorateur dit avoir longtemps réfléchi avant de diffuser ses images. "Ça fait 30 ans que je fais mes bêtises partout dans le monde, j'ai déjà eu pas mal d'accidents, mais on essaie toujours de prendre la bonne décision au bon moment, pour rentrer vivant à la maison." Il espère que ses expériences et ses erreurs pourront aider d'autres personnes, car "on a tous des icebergs à grimper dans notre vie". Mike Horn nous gratifie d'une réplique digne de Jean-Claude Van Damme :

C'est plus sûr de voir des glaçon dans ton gin tonic, que de voir des glaçons te tomber sur la gueule en Arctique. - Mike Horn

VIDÉO - Mike Horn frôle le drame sur un iceberg dans l'Arctique