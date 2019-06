VIDEO : Le projet de l'Historial du Poitou ouvert au printemps 2022 à Monts-sur-Guesnes dans la Vienne se précise

Le projet de l'Historial du Poitou à l'initiative du conseil départemental de la Vienne se précise. Ce nouvel espace touristique ouvrira ses portes d'ici trois ans dans le château de Monts-sur-Guesnes dans le nord de la Vienne et devrait accueillir 40 000 visiteurs par an .

L'Historial du Poitou sera le nouveau site touristique de la Région et ce vendredi 29 juin, le groupement Sites et Compagnies/SEML Patrimoniale de la Vienne a été choisi par le conseil départemental de la Vienne pour gérer et espace. Il s'agit du sixième Historial de France et il sera installé dans le château de Monts-sur-Guesnes.

Les premiers visiteurs seront accueillis au printemps 2022

Son ouverture est programmée pour le 1 er avril 2022. Les travaux débutent en 2020 et cet espace sera consacré à l'Histoire du Poitou et notamment au Moyen-Age. Il se veut innovant, ludique et pédagogique et le visiteur sera en permanence sollicité.

