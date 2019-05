VIDÉO - L'homme sur sa bouée est de retour à Saint-Leu

L'homme sur sa bouée a retrouvé sa place dans le quartier Saint-Leu à Amiens. La nouvelle statue est en aluminium, plus solide et plus facile à entretenir. L'originale était en place depuis 1993.

Amiens, France

La statue, qui mesure 2 mètres 20 et pèse un peu plus de 80 kilos, est arrivée de Lorraine où se trouve l'atelier du sculpteur. Un homme tout neuf, en aluminium, entièrement peint avec sa chemise blanche, son pantalon noir et ses yeux bleus. Depuis un an, il a beaucoup manqué aux commerçants, aux riverains de Saint-Leu, et tout simplement aux amiénois.

La statue est arrivée en camion de Lorraine, où se trouve l'atelier du sculpteur © Radio France - AL

L'oeuvre a été solidement refixée sur sa bouée © Radio France - AL

