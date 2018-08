L'épreuve se déroulera les 22 et 23 septembre sur le circuit de Châtillon-sur-Colmont.

Châtillon-sur-Colmont, France

On connait les "vannes" et les sketches d'Arnaud Tsamère. On connait moins, en revanche, sa passion pour les sports mécaniques.

Dans une vidéo mise en ligne sur Facebook, le célèbre humoriste annonce donc sa participation à cette manche du championnat de France de Rallycross. Il pilotera une Twingo R1 aux couleurs de l'écurie Océan Mayenne, une grande première pour lui.

"Je vous donne rendez-vous dans le rail de sécurité du virage n°1 pour signer des autographes. Inutile de m'attendre sur la ligne d'arrivée, je ne la verrai pas!" explique, avec malice et ironie, Arnaud Tsamère.