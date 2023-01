VIDEO - L'humour "olé olé" du TFC pour annoncer sa dernière recrue

Le Toulouse FC a de l'humour, la preuve. Pour annoncer la signature de sa dernière recrue, le club toulousain s'est inspiré d'une vidéo qui fait le buzz depuis le week-end dernier sur les réseaux sociaux. Un couple filmé en plein ébat sexuel sur le parcours du rallye de Monte-Carlo, dans les Alpes-Maritimes.

"Il n'y a pas qu'au bord de la route qu'on voit la vie en rose."

Cette recrue c'est le milieu de terrain suisse Vincent Sierro qui a 27 ans et qui a connu la Ligue des Champions avec son club. Dans le montage vidéo posté par le club ce lundi, on voit le champion de Suisse (2020 et 2021) sur le bord du parcours du rallye avec un panneau dans les mains sur lequel il est écrit "La ville rose".

Le milieu de terrain, pancarte à la main, dit ceci : "Il n'y a pas qu'au bord de la route qu'on voit la vie en rose. Hâte de vous donner du plaisir au Stadium." Une communication qui a beaucoup plu aux supporters du TFC qui commentent en nombre la vidéo.