VIDEO - L'incroyable histoire d'un cabriolet de légende qui dormait dans une grange depuis 50 ans en Mayenne

C'est une voiture qui est estimée entre 300.000 et 500.000 euros. C'est une voiture qui a peu roulé, en parfait état. Elle dormait depuis 50 ans paisiblement dans une grange à Mayenne. Son nom : AC Bristol Roadster. Un petit bijou fabriqué en 1960.

Son propriétaire, un homme âgé de 94 ans aujourd'hui, a décidé de s'en séparer. Cet jeudi après-midi, sur les Champs-Elysées à Paris, ce cabriolet, une légende de l'automobile, sera mis aux enchères.

Et ça s'annonce exceptionnel assure Matthieu Lamoure, le directeur général de la maison Artcurial qui s'occupe de la vente : "lorsqu'on a la chance encore aujourd'hui de découvrir des voitures sorties d'une grange, quelle émotion! On lit chaque étape de son histoire, toute son évolution, toute sa vie dans sa carrosserie et dans son intérieur, le temps qui a laissé des traces sur la sellerie, sur la peinture. C'est ce qui fait son charme. C'est une oeuvre d'art. C'est du patrimoine. Il est certain qu'elle partira chez un connaisseur, un collectionneur. Nous sommes des passeurs d'histoire et l'histoire continue".

L'histoire stupéfiante et rocambolesque de cette "belle endormie" commence en 1960. Un enseignant rennais remporte un jeu-concours de nos confrères de Ouest-France, avec l'aide d'un de ses amis, un représentant de commerce qui vit en Mayenne.

Il récupère les lots, les revend et réalise son rêve : acquérir une AC Bristol ACE Roadster. Quelques années plus tard, pour remercier son ami, il la lui cède pour une somme symbolique. La voiture ne sortira plus beaucoup poursuit Matthieu Lamoure : "le propriétaire l'a installée dans une grange, à côté d'un pigeonnier, au fond du jardin. Elle n'a plus bougé ou presque pas. Il ne la conduisait qu'à de rares occasions car sa femme n'aimait pas les cabriolets parce que ça la décoiffait".

18.000 km au compteur seulement. Incroyable. Son état de conservation est exceptionnel. Le temps a savamment patiné la peinture et l'intérieur.

Cette AC Bristol Roadster est unique. Elle est vendue avec son dossier complet d'origine: bon de commande, facture d'achat, bon de contrôle de sortie d'usine, brochure publicitaire d'époque, manuel des pièces détachées, factures d'entretien et différentes notes manuscrites. Une légende de l'automobile qui pourrait donc partir à 500.000 euros.