VIDEO - L’orchestre d’Abbeville joue au pied des Ehpad et des résidences seniors pour égayer le confinement

Une flûtiste, une saxophoniste et une bande son. C’est en formation ultra-réduite que l’orchestre d’harmonie d’Abbeville se produit en ce moment. Des sessions musicales d’une heure baptisées « Concerts au balcon » co-organisées par la mairie d’Abbeville et par l’orchestre.

Le premier de ces concerts a eu lieu lundi 20 avril dans la cour de la résidence Robert Page. Brigitte Bailleul, la directrice de l’orchestre est venue avec son saxophone. Et Mélanie Doré, la présidente avec sa flûte traversière : _« _Nous avons pris toutes les précautions nécessaires : nous sommes passées par l’extérieur du bâtiment avant de nous installer. Et nous jouons volontairement à deux : je ne veux pas prendre le risque de mobiliser d’autres musiciens de l’orchestre en cette période de confinement. »

Un répertoire « spécial séniors »

Les concerts durent une heure et le programme a été conçu pour coller aux goûts des spectateurs. Les deux musiciennes interprètent donc des titres comme « L’hymne à l’amour », « Douce France », « La java bleue », « Besame mucho », « New York, New York » ou « Mon amant de St-Jean ». Le morceau « In the mood » de Glenn Miller a particulièrement inspiré Liliane : cette résidente de bientôt 92 ans s’est lancée dans un boogie-woogie, comme en témoigne cette vidéo de nos confrères du Journal d’Abbeville :

Un concert qui a enchanté Liliane : « J’ai été prise par l’ambiance, c’était génial ! J’ai passé un très bon moment : je ne pouvais pas rêver mieux. »

Liliane, qui danse volontiers le jerk sur les Rolling Stones avec sa petite fille, s’est laissée griser par cette pause musicale : « C’était vraiment merveilleux : vous imaginez ? C’est un peu comme si la vie venait vers nous en cette période de confinement. Ces deux musiciennes sont excessivement douées : elles nous ont ravis ! »

Mélanie Doré, la présidente de l’orchestre d’harmonie d’Abbeville : « Je pense que ce sont tout de même les aînés qui souffrent le plus de ce confinement. Si nous avons pu, avec ce concert, leur apporter un peu de joie de vivre, c’est pour nous la plus belles des récompenses. »

Les musiciennes des l’orchestre d’harmonie d’Abbeville se sont aussi produites devant les résidents de la maison de Notre-Dame ce mercredi 22 avril.

Ecoutez le reportage de France Bleu Picardie sur ces "Concerts au balcon".