VIDÉO - L'un des plus beaux chiens de France est Périgourdin et il s'appelle Henny

Happy and Glorious Hennessy rapporte de Paris trois titres dont deux premiers prix du Salon de l'Agriculture. Le bouledogue anglais est l'un des plus beaux chiens de France selon le jury.

Le Périgord a rapporté 144 médailles pour ses vins et ses produits du Salon de l'Agriculture qui s'est clôturé dimanche 6 mars. Mais d'autres médailles ont été décrochées à quatre pattes par Henny. Happy and Glorious Hennessy dit "Henny" est un bouledogue anglais de bientôt huit ans. C'était sa première au Salon de l'Agriculture à Paris, et il a décroché deux premiers prix. Le premier prix de "meilleur mâle champion du groupe 2" (groupe des molossoïdes) et le premier prix en tant que "meilleur chien de groupe 2". A la finale, dimanche, il est arrivé troisième.

Plus de cinquante concours en huit ans

Si c'était une première au salon pour Henny, ces deux titres viennent s'ajouter à la liste déjà longue des trophées. Henny a déjà participé à une cinquantaine de concours dans le monde entier. Son maître Bryant Pickering, lui aussi anglais, est un passionné de bouledogues. Il l'entraîne depuis qu'il est tout petit. D'ailleurs il commence même à entraîner le fils d'Henny, Stan.

Après Paris, le duo s'envole le week-end du 12/13 mars en Angleterre pour participer à une grande exposition canine à Birmingham.