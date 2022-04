VIDÉO - L'Université d'Amiens propose de l'équithérapie à ses étudiants pour préparer les examens

Pendant les vacances de Pâques l'Université d'Amiens propose des séances d'équithérapie à ses étudiants pour faire face au stress des examens. Plus de 60 étudiants ont ainsi bénéficié de quatre journées et six demi-journées auprès des chevaux du Centre équestre de Picardie à Boves.