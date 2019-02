VIDÉO - La première bande-annonce de "La Reine des Neiges 2" dévoilée

Vos enfants (et vous) ont aimé la Reine des Neiges sorti à Noël en 2013 ? Et vous ne saviez plus comment les faire patienter avant la suite du film d'animation ?

Disney a dévoilé ce mercredi les premières images de la première bande-annonce de "La Reine des Neiges 2". Les personnages clefs de "Frozen 2" - le titre original en anglais - sont bien présents comme la reine Elsa, sa sœur Anna et ses amis Kristoff, Sven et Olaf.

Sortie en France avant tout le monde

"La Reine des neiges 2" sortira dans les salles obscures de France le mercredi 20 novembre 2019, soit avant tout le reste du monde. La sortie est prévue deux jours plus tard aux Etats-Unis et dans le reste du monde.

L’équipe originale est la même et toujours composée des réalisateurs oscarisés Jennifer Lee et Chris Buck, du producteur Peter Del Vecho et des compositeurs oscarisés Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez.

Selon Le Parisien, au moins quatre nouvelles chansons sont prévues et côté voix de doublage et côté voix doublage, Idina Menzel reprendra le rôle de Elsa, Kristen Bell celui de Anna, et Josh Gad celui de Olaf dans la version originale.

En France, la célèbre chanson "Libéré, délivrée" avait été interprété en français par Anaïs Delva.

"La Reine des Neiges", qui a fait plus de 5 millions d'entrées au cinéma en France, est le film d’animation le plus rentable de l’histoire avec plus de 1, 2 milliard de recettes dans le monde en 2013.