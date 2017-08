VIDEO - La caravane qui se décroche et se gare toute seule vue 1,5 million de fois sur internet

Au camping la Durance à Cavaillon, la video-surveillance a capté une scène insolite : une caravane se décroche, et se gare toute seule, sans dommage sur les autres véhicules. La vidéo a été vue des centaines de milliers de fois.

C'est la terreur de tout propriétaire de caravane : que la maison roulante se décroche... Et c'est ce qui est arrivé à Cavaillon au camping la Durance.

Les caméras de surveillance ont capté la scène : on voit la voiture et sa caravane remonter l'allée, la caravane se décrocher... et repartir en marche arrière, tourner et se garer quasi parfaitement près d'un autre véhicule. On voit aussi la panique des propriétaires qui arrivent en courant !

Plus d'1,5 million de vues sur internet, affirme l'Office de tourisme Luberon coeur de Provence qui partage la vidéo.