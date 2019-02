VIDEO : la championne de boxe Sarah Ourahmoune entraîne les cyclistes de la FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope

Avant d'attaquer les classiques belges, les treize coureuses de la FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope, seule équipe cycliste féminine professionnelle française, sont montées sur un ring avec Sarah Ourahmoune, vice championne olympique de boxe à Rio. L'entraînement effectué à Poitiers le samedi 10 février a tourné à la séance de boxe "kangourou" entre l'Australienne Lauren Kitchen et l'Allemande Charlotte Becker !

"On sent qu'elles ont l'énergie... Mais on voit bien aussi que la boxe, ce n'est pas leur sport !" (Sarah Ourahmoune)