VIDÉO - La championne olympique Marie-José Pérec à Laval pour offrir des vélos à des enfants

Marie-José Pérec, la triple championne olympique d'athlétisme, était à Laval ce mercredi matin pour participer à une bonne cause. Des vélos offerts à cinq enfants de l'association Chanteclair, une association qui intervient pour la protection de l'enfance. "Ce genre d'action, ça me parle beaucoup", explique Marie-José Pérec, "parce que je suis une personne qui pense qu'il faut donner à la communauté, on en a tellement qu'il faut aussi penser aux autres".

Je me dis que parmi tous ces vélos distribués, on aura sûrement un champion qui gagnera le Tour de France !

"Un vélo, c'est synonyme de liberté"

Une bonne cause qui tient particulièrement à cœur de la championne Marie-José Pérec. "C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un gamin", explique-t-elle, "parce que qui dit vélo, dit liberté, dit virée avec les copains, moi je trouve que c'est extraordinaire !"

Mais Marie-José Pérec pense aussi au futur de ces enfants : "Moi j'ai toujours un petit côté sport dans la tête donc je me dis que parmi tous ces vélos qui sont distribués, demain on aura sûrement un champion qui gagnera le Tour de France !"