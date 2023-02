VIDÉO - La choule picarde, ancêtre du football, est de retour à Tricot

Ce dimanche 26 février c'était le grand retour de la choule picarde à Tricot, dans l'Oise. Après trois ans sans avoir pu se jouer, les habitants ont retrouvé une tradition à laquelle ils sont très attachés.

"Je vous préviens c'est brutal ", anticipe Jacques Boquet, ancien maire de Tricot. La choule est un ancêtre du football et du rugby qui se joue depuis le XIe siècle. Dans le village de 1.300 habitants, on n'a jamais arrêté de le pratiquer. Sauf ces trois dernières années à cause de la pandémie. "Il n'était pas question de prendre de risques", justifie Francis Soetaert, le maire.

Tous les coups sont permis

Pour les règles c'est simple, il n'y en a pas ou presque. D'un côté les hommes célibataires, de l'autre les mariés. Et celui qui lance le ballon, appelé choulet, entre les deux cheminées désignées avant le coup d'envoi a gagné. Et tous les coups sont permis. "J'ai déjà vu un oeil crevé et un fémur cassé", se souvient Jacques Boquet.

Encore aujourd'hui la pratique de la choule reste interdite aux femmes, malgré l'envie de participer de certaines. "On est tout à fait capable de se mettre dedans et gagner la choule", s'amuse Cathy, une habitante de Tricot.

Ce dimanche 26 février ce n'est qu'un échauffement, une heure de jeu. La vraie choule picarde se joue traditionnellement le lundi de Pâques, cette année le 10 avril.