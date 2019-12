VIDEO : La crèche vivante de Saint-Jean-de-Cuculles attire plusieurs milliers de spectateurs

Saint-Jean-de-Cuculles, France

Marie, Joseph, les chasseurs, les bergers... La crèche vivante de Saint-Jean-de-Cuculles était au grand complet dimanche 1er décembre. Pour la trente-troisième édition de cet événement, devenue une tradition dans le village héraultais, près de 70 acteurs ont participé. Tous habitants de Saint-Jean-de-Cuculles, et tous bénévoles.

"L'âme du village"

Jean-Luc, par exemple, joue l'un des rois mages. Il a le même rôle depuis cinq ans et avant, il était berger. Pour lui, ce spectacle "c'est une histoire d'amis : c'est l'âme du village". "On est tous bénévoles, ajoute cette habitante. Il y a des personnes très impliquées. Chacun met la main à la pâte comme il peut, et c'est ce qui rend la manifestation sympathique en fait."

Le maire, Jean-Pierre Rambier, supervise le spectacle. Il commence à préparer le spectacle bien en amont, dès le mois de juin. "Tout le monde y est très attaché. On a 70 acteurs sur presque 500 habitants au village, c'est énorme. Et les jeunes jouent beaucoup : ce qui veut dire qu'il y a une suite qui est prise par les jeunes du village et ça, c'est bien". Exemple avec Joseph, alias Camille, qui a pris la relève après son père. "Il l'a fait pendant trente-ans, et il n'a plus voulu le faire donc du coup, on m'a fait reprendre le flambeau."

D'après Jean-Pierre Rambier, l'événement attire entre 3 et 4000 spectateurs. "Et sans faire de publicité", ajoute-t-il fièrement.