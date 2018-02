Toulon, France

A Toulon, c'est un anniversaire pas comme les autres qui a été fêté ce lundi. Celui de Soeur André, la doyenne des français a désormais 114 ans. Née en 1904 dans le Gard, la religieuse vit à Toulon désormais dans l'Ehpad Sainte-Catherine Labouré.

Doyenne des Français et des religieuses

A 114 ans, soeur André est aveugle et en fauteuil roulant mais n'a pas perdu le Nord : "Je suis la doyenne des français mais aussi des religieuses, et la 8eme mondiale". Soeur André n'a rien oublié de toutes ces années passées et ses souvenirs sont intacts.Elle a vécu la première guerre mondiale à l'âge de 10 ans et s'est occupée des orphelins après la seconde guerre mondiale : "Trois guerres c'est beaucoup pour une vie. La guerre de 14-18, celle de 1940 et celle d'Afrique. Ca n'a pas toujours été rigolo. Alors aimez vous les-uns-les autres au lieu de vous tuer et tacher de vous entendre et de vous aimer."

Et quand on lui demande son secret de longévité, malheureusement la centenaire n'a pas de recette miracle : "Je n'ai rien fait pour avoir la bonne santé, j'ai travaillé jusqu'au bout et je me suis régalée dans mon travail." Une force de vivre qui épate le Père Forelle "Vous voyez que la vie religieuse ça entretien, c'est magnifique. Elle a un appétit et puis le champagne aussi ca entretien."