VIDÉO | La Drôme et l'Ardèche sous les eaux

Dans une vidéo fictive et futuriste, Gwenaël, 40 ans, a imaginé la Drôme et l'Ardèche comme des territoires marins. Originaire de Bretagne et amoureux de la Drôme, cet homme a fusionné les deux paysages avec un drôle de résultat.