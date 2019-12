Video - La folie Pullip chez Creadoll by Lullaby à Bagnols-sur Cèze

Les Pullip - des poupées japonaises nées de l'univers des mangas - s'arrachent - notamment sur internet - en Asie mais aussi en Europe. A ce titre le seul magasin à en vendre "physiquement" en France - Creadol by Lullaby - est gardois. Il est installé rue de la République à Bagnols-sur-Cèze et la boutique ne désemplit pas tant l'engouement pour ces drôles de poupées est important.

De Saint-Geniès-de-Malgoirès (Gard), Cruas (Ardèche) ou Montélimar (Drome), chaque jour chez Creadol by Lullaby, ils sont nombreux à se presser chez Creadol by Lullaby. Il ne reste plus qu'une dizaine de Pullit au prix moyen de deux cents euros. Des poupées de collection très "spéciales" facilement personnalisées.