VIDÉO - La folle descente de Kilian Jornet, vainqueur du Marathon du Mont-Blanc

Vainqueur du Marathon du Mont-Blanc le week-end dernier, le Catalan est ici filmé dans une descente, à 2.200m d'altitude. Impressionnant.

Accrochez-vous, et surtout essayez de suivre le rythme. Le réalisateur Sébastien Montaz-Rosset est parvenu à garder contact avec Kilian Jornet, lors du Marathon du Mont-Blanc le week-end dernier. L'ancien étudiant du Centre national d’entraînement en altitude de Font-Romeu a survolé l'épreuve, et on comprend mieux pourquoi quand on le découvre ici en train de dévaler l'Aiguillette des Posettes, à 2.200 mètres d'altitude. Go !