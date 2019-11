VIDÉO - La joie de la pire équipe de foot du monde après son premier but à domicile en 6 ans

L'équipe de football de Saint-Marin a marqué son premier but à domicile depuis septembre 2013. Ce petit Etat enclavé dans le nord de l'Italie est la 209e (et dernière ex-aequo avec Anguilla) sélection au classement Fifa. Elle a fêté ça en publiant une vidéo du but sur Twitter.