VIDEO : la machine à aligot qui fait sensation au salon du Bourget

Ah ces Aveyronnais ! Ils ont de la suite dans les idées. Au salon du Bourget, l’entreprise STS attire les curieux sur son stand du pavillon Occitanie, car elle a mis au point une machine qui fabrique de l’aligot en moins d’une minute.

Décidément, on trouve de tout au salon du Bourget ! Au milieu des hélices, des rivets et des systèmes embarqués, il y a aussi des choses plus étonnantes sur les stands, comme cette machine à fabriquer de l’aligot.

Elle est présentée dans le pavillon de l'Occitanie par l’entreprise STS (Société Technique Services) qui emploie 110 personnes* en Aveyron entre Decazeville et Capdenac et qui est spécialisée dans les matériaux composites et les pièces en silicone pour l’aéronautique. Le gérant Stéphan Mazars explique : « on voulait faire voir sur le salon du Bourget qu’on pouvait innover et inventer des choses. Et on s’est dit, après tout, pourquoi pas amener cette machine qui prépare de l'aligot ». Et ils ont eu raison. C’est un gros succès dans le hall des régions, surtout à l'heure de l'apéro.

L’idée de cette machine est venue du cuisinier aveyronnais Fabrice Carrier et de l'un de ses amis restaurateurs à Paris, Christian Valette. Ensemble, ils ont eu l’idée d’inventer une machine à aligot et ils sont allés voir la société STS pour la réaliser. STS a alors relevé le défi en utilisant son savoir-faire.

"On fabrique des pales en silicone pour l'aéronautique et on a utilisé des pales à l'intérieur de la machine, pour brasser l'aligot et reproduire ce que fait l'homme à la main" - Stéphan Mazars

La purée à la base se présente sous forme de granules qui sont stockés à moins 20 degrés dans l'appareil. Les ingénieurs de STS ont dû trouver un moyen de faire passer rapidement la température de moins 20 à 74 degrés.

Ils ont réussi puisque cette machine produit une assiette d'aligot en moins d'une minute. Et ça ne fait pas que plaire au public du Bourget. Les concepteurs ont déjà été contactés par 200 restaurants ou brasseries pour en avoir une. La société STS va lancer rapidement une chaîne d'assemblage spécifique dans son usine de Decazeville. Normalement, la production doit commencer en octobre !

*L'entreprise STS travaille avec 80% de personnes handicapées.