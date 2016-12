Vidéo - La maison illuminée de René fait rêver petits et grands à Suze-la-Rousse

C'est une véritable institution à Suze-la-Rousse ! La maison du Père Noël s'est encore illuminée dans ce village de Drôme Provençale, grâce au propriétaire des lieux, René Rozier. Depuis plus de dix ans, ce retraité fait rêver petits et grands pour les fêtes de fin d'année.

La "maison du Père Noël", comme l'appellent les enfants du village, s'est encore illuminée à Suze-la-Rousse en Drôme Provençale. Depuis plus de dix ans, le propriétaire des lieux, René Rozier, fait rêver petits et grands pour les fêtes de fin d'année avec un spectacle exceptionnel.

Des milliers d'ampoules, des kilomètres de guirlandes

Renée Rozier, retraité de 69 ans, fait la joie des petits et des grands avec une féerie de guirlandes et de décorations sur les murs, le toit de sa maison et dans tout son jardin, jusqu'à la cime des arbres.

Chaque année, des centaines de personnes des environs mais aussi de beaucoup plus loin, viennent voir la réalisation de René Rozier, à Suze-la-Rousse. "Il y a quelques années, j'avais un millier de visiteurs par soir" explique René qui a même mis des pancartes pour indiquer sa maison et a aménagé un parking pour les curieux. "Des personnes chinoises, des étrangers d'un peu partout sont venues voir ma maison illuminée et ont écrit des petits mots sur mes livres d'or".

"C'est une passion, il faut être bricoleur et patient !"

René met plus d'un mois et demi pour installer tous ces personnages illuminés , ces guirlandes et ces deux crèches géantes. "Il faut surveiller tous les soirs pour contrôler que rien n'est cassé et pour éviter un éventuel incendie, c'est beaucoup de travail."

René Rozier fait rêver petits et grands, chaque année, avec sa maison illuminée à Suze-la-Rousse.

Des personnages illuminés faits-maison

Les crèches géantes dans le jardin de René Rozier, quartier Bellevue, à Suze-la-Rousse. © Radio France - Mélanie Tournadre

René est très bricoleur et a confectionné la plupart des personnages illuminés. Pour les familles des environs "c'est que du bonheur" explique cette mère de famille qui vient de Saint-Paul-Trois-Châteaux avec son mari et ses enfants chaque année pour voir le spectacle. "On oublie tous nos soucis ici, c'est magique et c'est bon pour le moral".

"C'est magique, un rêve pour les grands aussi !"

"Je viens chaque année d'Arcachon" explique une fan des réalisations de René. "C'est fantastique ce que fait ce monsieur, il ne faut surtout pas qu'il arrête !"

C'est la dernière année pour la "maison du Père Noël"

A 69 ans, René Rozier est un peu fatigué. Il a décidé d'arrêter de mettre autant de décorations l'an prochain. Cela fait plusieurs années qu'il prévient qu'il va arrêter la "maison du Père Noël" mais cette fois-ci il a l'air bien décidé à réduire le spectacle. "Je vends mes personnages illuminés et j'arrête petit à petit" explique-t-il. "Je n'ai plus vingt ans c'est trop dangereux de monter dans les arbres et d'installer tout ça maintenant".

"Tous les visiteurs me demandent de continuer mais c'est trop compliqué maintenant, il faut que j'arrête avant de tomber et de me faire mal" explique René qui aimerait bien que le Père Noël prenne sa retraite l'an prochain.

Pour profiter des derniers moments de cette superbe maison illuminée, où René est né il y a 69 ans, vous avez jusqu'au dimanche 8 janvier 2017, de 17h30 à 21h, quartier Bellevue à Suze-la-Rousse. D'autres maisons du quartier sont aussi illuminées, vous aurez vraiment l'impression d'être dans le village du Père Noël, un spectacle gratuit et avec la bonne humeur de René en prime.

C'est sûrement la dernière année pour la "maison du Père Noël" de René Rozier à Suze-la-Rousse.