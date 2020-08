VIDÉO – La Manche vue du ciel à bord d’une montgolfière

C’est une manière originale de découvrir ou redécouvrir la Manche cet été. Dans le centre du département, vous pouvez embarquer à bord d’une montgolfière et survoler le pays saint-lois et le parc naturel régional des marais du Cotentin.

Grégory Germain propose cette balade à couper le souffle à bord de sa montgolfière rouge et grise. Cet ambulancier a réalisé son "rêve de gosse" en lançant son activité en 2017. "Petit, je disais toujours ‘quand je serai grand, je serai pilote de montgolfière’. C’est grâce à mes parents : dès qu’on voyait une montgolfière, on la suivait".

Grégory Germain propose des balades en montgolfière depuis 2017 © Radio France - Anthony Raimbault

Un balcon à 360 degrés

Porté par ce ballon d’une vingtaine de mètres qui se nourrit d’air chaud pour prendre de l’altitude, la Manche se dévoile sous un autre angle. En montgolfière, la sensation de vertige n’existe pas, même à 800 mètres de haut lorsque le plancher des vaches se transforme en une mosaïque de vert, de jaune et de marron. De chaque côté, on distingue les deux côtes manchoises et au loin la cathédrale de Coutances et l’hôpital de Caen.

A plusieurs centaines de mètres d'altitude, la Manche se dévoile sous un nouvel angle © Radio France - Anthony Raimbault

Le panorama sur ce balcon suspendu émerveille même ceux qui ont l’habitude de prendre de la hauteur comme Jacques, un ancien pilote d’ULM qui réalise à 71 ans son baptême de l’air en montgolfière. "C’est super ! Là on a vraiment le temps de regarder tout autour, c’est à 360 degrés".

Même à 800 mètres de haut, la sensation de vertige n'existe pas © Radio France - Anthony Raimbault

Ils ne sont que quelques pilotes à proposer ce point de vue unique de la Manche. Mieux vaut être prévoyant et un peu patient, selon les saisons les délais d’attente peuvent se compter en mois.

Le ballon s'élève grâce au brûleur © Radio France - Anthony Raimbault

Un balcon à 360 degrés suspendu dans les airs © Radio France - Anthony Raimbault

Depuis la nacelle, on distingue les deux côtes manchoises © Radio France - Anthony Raimbault

La montgolfière permet de survoler en silence les marais du Cotentin © Radio France - Anthony Raimbault

La balade en montgolfière offre un panorama exceptionnel sur la Manche © Radio France - Anthony Raimbault

La faune et la flore des marais du Cotentin sous nos pieds © Radio France - Anthony Raimbault

Dans le pays Saint-Lois, "Montgolfière d'Elle" et "Christophes" proposent des baptêmes de l'air en montgolfière. Il existe aussi des vols dans le secteur de la baie du Mont-Saint-Michel.