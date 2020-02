VIDEO - La "néonat" de l'hôpital du Mans chante du Soprano pour attirer des médecins

Le personnel de la néonatologie de l'hôpital du Mans vient de tourner un clip, inspiré de la chanson "Le Coach" de Soprano, pour donner envie à des médecins de rejoindre le service. Un message positif pour trouver deux pédiatres.

Le Mans, France

Il manque toujours deux pédiatres au service de néonatologie de l'hôpital du Mans. Et pour attirer les médecins, le personnel se bouge. Les infirmières et les puéricultrices viennent de réaliser un clip, inspiré de la chanson "Coach" de Soprano qui a donné sa bénédiction. Et le personnel veut vraiment donner une image positive du service.

80 personnes mobilisées

"Je chante, je danse, on a tous trouvé notre place dans le clip" souligne Anne-Sophie Brunet, l'une des infirmières. "En plus, ça a vraiment soudé l'équipe, dans la joie et la bonne humeur. Et on espère que de voir ce dynamisme, va faire que les médecins auront envie de venir travailler à l'hôpital du Mans. On se bouge, on ne veut pas laisser mourir le service, mais c'est aussi montrer que l'on est dynamique".

Donner une image positive du Mans

"Avec ce clip, on veut montrer que on a tout ce qu'il faut sur l'hôpital du Mans "souligne Patricia Robidas, infirmière puéricultrice à l'hôpital du Mans depuis 2002. "On a une plate-forme technique extrêmement sophistiquée. On a le matériel, on a les infirmières et maintenant il ne manque plus que les médecins. Ils ne pensent pas forcément à venir sur Le Mans et on espère qu'avec le clip ils vont peut-être s'intéresser à la région et à l'hôpital du Mans et venir visiter le service. Je suis sûre que ça leur donnera envie de venir nous voir et de nous rejoindre"."Il y en a qui pensent que c'est le nord" poursuit Anne-Sophie Brunet, l'une des infirmières. "Moi , je ne suis pas du tout originaire de la Sarthe, et finalement j'ai trouvé ma place. Le Mans, est une ville ou vous avez de belles choses à faire sur la culture et les sports. En plus, la ville est bien située. On est à 55 minutes de Paris et à peine deux heures de la mer".